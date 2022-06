Maladies tropicales négligées : un nouveau plan stratégique national déroulé contre 14 pathologies.

Les autorités et acteurs sanitaires ont procédé, ce 9 juin, à la validation politique du plan stratégique national de lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) 2022 - 2025. Il constitue le document de référence et le cadre de mise en œuvre des interventions de lutte contre les MTN visant à valoriser les avancées et favoriser une meilleure appropriation au plus haut niveau.



Le Sénégal, à l’instar de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, adhère à la feuille de route de l’OMS et s’inscrit dans un objectif d’élimination des maladies comme la filariose lymphatique, le trachome, l’onchocercose et de mener un contrôle pour la schistosomiase et les géohelminthiases. Le pays lutte contre 14 MTN, et des efforts conséquents ont été réalisés, notamment avec la filariose lymphatique qui a atteint un résultat de 95%, mais aussi en ce qui concerne la lèpre qui a atteint le seuil d’élimination (-0,5%).