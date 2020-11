Maladie mystèrieuse : Macky Sall aborde le sujet et instruit les ministres concernés.

Le président de la République, en conseil des ministres ce mercredi, a naturellement évoqué plusieurs sujets touchant l'actualité. Accordant un intérêt particulier sur cette question de la maladie qui reste "toujous un mystère", le chef de l'État a manifesté son engagement à découvrir rapidement les causes. En effet, même si c'est une maladie qui touche pour le moment les pêcheurs, "les efforts doivent être multipliés pour éviter le pire". C'est ce qu'a compris le président de la République qui a demandé au Ministre de la Santé et de l'Action sociale et son collègue de l’Environnement et du Développement Durable, de "faire un suivi rapproché de ce phénomène en vue d’en déterminer les causes".



Pour également renforcer la sécurité maritime, le chef de l'État demande au ministre de l’Environnement et du Développement durable de veiller avec le ministre des Forces Armées, et Alioune Ndoye, ministre des pêches de l’Économie maritime et la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR), à la surveillance permanente et renforcée des risques de pollution des eaux sur notre espace maritime...