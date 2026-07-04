RSE : Sabodala Gold Operations investit près d' 1 milliard de FCFA pour accélérer le développement des communes de Khossanto et Sabodala


RSE : Sabodala Gold Operations investit près d' 1 milliard de FCFA pour accélérer le développement des communes de Khossanto et Sabodala

Sabodala Gold Operations (SGO), filiale d'Endeavour Mining, a procédé ce jeudi au lancement et à la visite de plusieurs infrastructures communautaires dans les communes de Khossanto, Sabodala, Tenkoto et Makhana, pour un investissement global de près d' 1 milliard de FCFA.

 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales et coutumières, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, l'honorable députée Amdiata Diaby, le directeur général de SGO, Abdoul Aziz Sy, le vice-président de la Performance sociale d'Endeavour Mining, ainsi que de nombreux élus locaux et représentants des communautés.

 

Ces investissements s'inscrivent dans la politique de responsabilité sociétale de SGO et traduisent son engagement à accompagner durablement le développement des territoires qui accueillent ses activités minières. Les infrastructures concernent plusieurs secteurs prioritaires, notamment le désenclavement, l'éducation, la santé, le développement économique, le sport, la gouvernance locale et la sécurité alimentaire.

 

Parmi les principaux projets figurent la construction d'un dalot reliant Sabodala à Khossanto, la réalisation d'une nouvelle école primaire à Khossanto, la construction d'une unité de transformation des produits locaux destinée au GIE Musso Wakilo, l'édification d'un stade municipal à Sabodala, la réhabilitation de la piste Madina Sabodala–Tenkoto, la remise à niveau des bassins piscicoles de Makhana, ainsi que la construction d'un poste de santé moderne et d'un centre d'accueil communautaire à Tenkoto.

 

À cette occasion, le directeur général de SGO, Abdoul Aziz Sy, a rappelé que le développement des communautés constitue un pilier essentiel de la stratégie de l'entreprise. « Au-delà de notre contribution fiscale à l'État, nous avons la responsabilité de partager les retombées de l'activité minière avec les communautés qui nous accueillent. Ces infrastructures traduisent notre volonté d'améliorer durablement leurs conditions de vie », a-t-il déclaré.

 

Il a également souligné que SGO emploie près de 1 800 collaborateurs, dont une part importante est issue de l'arrondissement de Sabodala, tout en précisant que près de 80 % des achats de l'entreprise sont réalisés auprès de fournisseurs sénégalais, conformément à son engagement en faveur du contenu local.

 

Les autorités administratives et les élus locaux ont unanimement salué la qualité du partenariat développé avec SGO, mettant en avant l'impact concret de ces investissements sur le développement territorial. Ils ont également encouragé la poursuite de cette dynamique et appelé les communautés à assurer un entretien rigoureux des infrastructures afin d'en garantir la durabilité.

 

À travers ce programme d'investissements, Sabodala Gold Operations réaffirme sa volonté d'être un partenaire de référence du développement local en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'économie des territoires.





Samedi 4 Juillet 2026
Dakaractu



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