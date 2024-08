Mairie de Ziguinchor : le FRAPP pointe du doigt la gestion de Djibril Sonko

Beaucoup de personnes à Ziguinchor font état des blocages notés dans la gestion des affaires courantes de la municipalité depuis l’élection de Djibril Sonko, remplaçant d’Ousmane Sonko.

Face à ces situations, le coordonnateur du FRAPP à Ziguinchor a interpellé l’édile sur un certain nombre de projets lancés dans la commune et qui ne voient pas d'avancées conséquentes.

"En ma qualité de membre de la société civile, je me permets de vous interpeller en vue de nous aider à calmer nos esprits de ces questions qui hantent nos sommeils et qui ont une certaine légitimité. Il s’agit du monument aux morts ; du jardin public des HLM Néma ; de la réhabilitation du marché Mariam Diedhiou ; de la réhabilitation du stade Jules François Bocandé ; de la réhabilitation et de l’extension du marché de Baneto ; le pavage des routes de la commune ; le projet de lotissement de certains sites tels que Diabir Complémentaire, Cite Peul Kandialang, Diéfaye et Djibock. Il est noté également des blocages ou des lenteurs autour des autorisations d’abattage et de construction. Les demandes d’occupation de domaine public aussi sont en train de connaître de sérieux blocages ; entre autres’’, révèle Cheikh SY Coordonnateur de FRAPP à Ziguinchor.