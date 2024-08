Magal Touba 2024/Santé : Quelques Conseils pratiques de la SSGG aux personnes âgées

Le Magal de Touba, moment de ferveur et de communion religieuses de la communauté mouride et au-delà de la communauté islamique toute entière, commémore le départ en exil en 1895 au Gabon du Fondateur et Guide de la confrérie Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Le Magal draine dans la cité religieuse de Touba des millions de pèlerins musulmans de toutes confréries et parmi eux, un nombre non négligeable de personnes âgées. La personne âgée « PA » est celle ayant 60 ans et plus. Cependant, il est important de savoir que l’âge avancé ou vieillissement n’est pas une maladie (Mag rék du fébbar) mais un état exposant au risque de survenue de maladies, de perte d’autonomie…. et que le processus du vieillissement ne débute pas à l’âge de 60 ans mais bien avant.

Donc, « bien vieillir » est donc un investissement de tous les jours. Ainsi, il est constaté que les Hommes ne sont pas égaux face au processus de vieillissement c'est-à-dire qu’ils ne vieillissent pas de la même manière ni au même rythme.