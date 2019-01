Macky Sall annonce l'inauguration du marché d'intérêt national de Diamniadio dans une semaine, et prévoit d'entamer la réhabilitation du marché "Syndicat"

Le plus grand marché du Sénégal, sera bientôt fonctionnel, l'annonce a été faite ce vendredi 18 Janvier 2019 par le Président Sall en marge de la cérémonie d'ouverture de la grande mosquée de Guédiawaye. Le 25 janvier prochain, Diamniadio comportera le plus grand marché du pays. Et, le marché de "Syndicat" devrait bientôt bénéficier d'une réhabilitation complète d'ici les mois à venir...