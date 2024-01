Macky Sall : « Les patrouilleurs le WALO, le NIANI, et le CAYOR vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer »

Le programme d’équipements de la Marine, inscrit dans le format des armées 2025, s’est traduit par l’acquisition progressive de vedettes côtières rapides, de bâtiments de surveillance côtière et de patrouilleurs de haute mer et d’un navire d’assistance publique. Ce sont les précisions du président de la République à l’occasion de la 49ème édition de la journée nationale de la marine.



Le Chef Suprême des Armées a annoncé l’acquisition prochaine de navire patrouilleurs en mer pour consolider la surveillance en mer.



Il ajoute que « le TEKROUR, dont la livraison prochaine illustre à nouveau notre volonté d’affirmer la présence de l’État en mer. Avec le WALO, le NIANI, et le troisième patrouilleur CAYOR qui sera réceptionné dans quelques mois, le Sénégal va disposer pendant les trente (30) prochaines années de trois (03) OPV modernes qui constitueront l’épine dorsale de la flotte et qui vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d’action de l’État en mer », renseigne le président Macky Sall.



Cependant, il précise que leur présence renforcera la protection des activités économiques liées à l’exploitation des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshore. Ils seront également de précieux atouts dans le cadre de la diplomatie navale, en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal. « C’est un héritage qu’il appartient aux armées et à la Marine de sauvegarder par un engagement sans faille des équipages et par une bonne politique de maintien en condition opérationnelle des navires », invite le président de la République.