Macky Sall : « De toutes les formes de corruption, celle qui touche aux ressources naturelles est l’une des plus graves »

Le Chef de l’État Macky Sall a présidé cet après-midi la réunion de l’Association des autorités anti-corruption d'Afrique (AAACA). Une rencontre sur le thème de « l’effectivité de la coopération des Institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles ». Sur le sujet, le Chef de l’État a indiqué que la corruption « est un phénomène insidieux et pernicieux, et freine notre atteinte de la morale. Mais aussi empêche les autorités de faire face aux crimes transnationaux et favorise l’accaparement des ressources par une minorité ».

Mais de toutes les formes de corruption, celle qui touche aux ressources naturelles et l’une des plus graves a-t-il ajouté, « en ce qu’elle érode la base même de son développement et empêche la grande majorité de la population d’accéder aux services sociaux de base essentiels... »