Mac de Tambacounda : Le forum civil rend visite à Bougane et s'engage à porter le plaidoyer pour la modernisation des lieux de détention.

Le Forum Civil informe s'être rendu à la MAC de Tambacounda. « Monsieur Alhousseyni CISSOKO, membre du Bureau exécutif du Forum Civil, par ailleurs coordonnateur de la section Forum Civil de Bakel et madame Marie-Françoise DIOUF, coordonnatrice de la section Forum Civil de Tambacounda ont rendu visite à monsieur Bougane GUEYE Dany, ce vendredi 25 octobre 2024, pour s'enquérir de ses conditions de détention. » Le Forum civil remercie monsieur Bougane GUEYE d'avoir accepté de recevoir ses membres et est rassuré sur son état d'esprit".



"La situation de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Tambacounda semble, effectivement, les constats faits par l'inspection générale d'État (IGE) dans son rapport 2018/2019 sur les établissements pénitentiaires en terme de vétusté, de délabrement, de promiscuité qui « peuvent exposer leurs occupants, personnels et détenus, à des risques sérieux en matière de santé et de sécurité".



« Le Forum civil remercie aussi le régisseur de la MAC de Tambacounda et l'encourage à persévérer dans son travail avec professionnalisme et à hauteur des moyens en sa possession pour subvenir aux besoins de tous les détenus. » Le Forum civil s'engage à porter le plaidoyer pour la modernisation des lieux de détention sur toute l'étendue du territoire national en relation avec les entités compétentes", a-t-on lu.





En somme, « le Forum Civil appelle les acteurs de la vie publique à la sérénité pour dépasser cette situation… », a-t-on conclu.