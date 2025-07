MUSIALA / Fracture du péroné et lésions ligamentaires après un choc avec Donnarumma

La Coupe du monde des clubs a viré au cauchemar pour le Bayern Munich. Ce samedi, au Mercedes-Benz Stadium, le jeune prodige Jamal Musiala a été victime d'une blessure spectaculaire lors du quart de finale face au Paris Saint-Germain, provoquant stupeur et émotion sur la pelouse comme dans les tribunes.



À la 46e minute, alors que le score était encore vierge, Musiala s’est infiltré dans la surface parisienne, tentant de conserver le ballon face à deux défenseurs. C’est à ce moment que Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, est sorti avec vigueur pour couper l’action. Le choc est brutal: la jambe gauche du milieu allemand reste bloquée dans la pelouse, sa cheville pivote violemment. Musiala s’écroule immédiatement, le visage crispé par la douleur.



Le diagnostic, annoncé quelques heures plus tard par le club bavarois, est lourd: fracture du péroné* et lésions ligamentaires à la cheville. Il pourrait être absent des terrains pour une durée de quatre à cinq mois. Le joueur de 22 ans, pilier de l’effectif allemand et du Bayern, manquera ainsi une grande partie de la saison, et peut-être les premiers rassemblements internationaux de l’année.



L’intervention des soigneurs fut rapide. Musiala a quitté le terrain sous les applaudissements du public, remplacé par Serge Gnabry. De son côté, Donnarumma, visiblement secoué, a présenté ses excuses dès le coup de sifflet final. Le Bayern, malgré cette blessure, s’est finalement imposé aux tirs au but (5-4), mais l’ambiance dans le vestiaire bavarois était loin d’être à la fête.



« Ce genre d’accident fend le cœur. Jamal est un joueur exceptionnel, mais aussi un être humain extraordinaire. Toute l’équipe est avec lui » a déclaré l’entraîneur Vincent Kompany, les larmes aux yeux en conférence de presse.



Cette blessure pose désormais question quant à la préparation physique des joueurs dans un calendrier surchargé, alors que les compétitions internationales s’enchaînent sans répit.