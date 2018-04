MORT D'HOMME LE JOUR DU VOTE - Abdoul Mbaye traite le ministre de l'intérieur de ' pucelle effarouchée ' et suspecte d'avoir été victime d'un piège

Au sommet de l'actualité du 19 Avril pour avoir déclaré la mort d'une personne suite aux échauffourées notées dans Dakar, Abdoul Mbaye est revenu dans le Grand Jury de ce dimanche sur cet épisode regrettable. L' ancien Premier ministre du Sénégal estime qu'il a été induit en erreur. Pire qu'il a certainement été piégé par ceux qui se sont précipités pour démentir l'information.. Il revient ici sur les circonstances qui l'ont conduit à distiller la nouvelle.



'' Au niveau du Front, mes frères ont concocté une déclaration et m'ont demandé de la lire. Au terme de la déclaration, une information est venue, peut-être une fake news fabriquée. J'ai repris le micro pour dire qu'on nous informe qu'il y a eu un décès à l'hôpital Abbas Ndao. Une fois sortis de là, j'ai demandé à mon département communication d'interroger l'hôpital. Et lorsqu'on n'a pas eu confirmation, nous avons toute de suite publié un communiqué sur notre page facebook''.





Il profite de l'occasion pour, dans la foulée, jeter une grosse pierre dans le jardin d'Aly Ngouille Ndiaye. '' J'ai appris que le ministre de l'intérieur s'est mis à pousser des cris comme une pucelle effarouchée. ''



Tout humble, il reconnaît sa faute non sans accuser le pouvoir. '' C'est une leçon que j'apprends parce qu'au bout du compte j'ai été piégé par les personnes qui ont dû démentir après, et qui ont essayé d'exploiter les propos que j'avais tenus... ''