MBOUR / Préparatifs du 17 Avril des Thiantacounes : Cheikh Béthio Thioune l'absent le plus présent...

Ils étaient tous des talibés avant d'être femmes, fils ou voisins du célèbre guide religieux des Thiantacounes, Cheikh Bethio Thioune.

Présente à Madinatoul Salam pour préparer la célébration de la date de rencontre de Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Touba et de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Aïda, épouse et Talibé du Cheikh, n'a pas tari d'éloges à son endroit, particulièrement son attachement à servir Serigne Saliou Mbacké.

Absent des lieux pour un déplacement sur Bordeaux, Cheikh Béthio Thioune était l'absent le plus présent dans tous les discours. Sokhna Aïda de confirmer que ce 17 Avril qui se profile à l'horizon, conformément au souhait du Cheikh, sera mémorable...