MBOUR : Ibrahima Abou Ngueth plaide pour le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et prend cause...

Le patron de l'Ipd en déplacement à Mbour, s'est prononcé sur les questions d'actualité telles la suppression du poste de Premier ministre et le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cependant, Ibrahima Abou Ngueth prend cause et effet pour les députés en ce qui concerne les questions orales... Ce dernier était venu répondre à l'invitation des femmes de l'Ipd dirigée par Mariétou Kane et du mouvement MTM du ministre de la justice...