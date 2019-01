MBOUR : Disparition des pêcheurs , Dakaractu au cœur des funérailles..les familles racontent et condamnent le manque de réaction du ministère de la pêche....(Reportage)

A l'image de la route, depuis un certain temps, la mer fait des ravages du côté des pêcheurs, particulièrement ceux de la petite côte. Les derniers en date concernent les décès de Abdoulaye Sow et Assane Diallo.

Pour le premier cas cité, la pirogue n'avait que 3 personnes à bord et seul le capitaine de la pirogue a pu être sauvé par un bateau. Dans le second cas aussi sur 3 personnes seul Assane Diallo sera introuvable. Suivez le témoignage poignant du capitaine de la pirogue où se trouvait le même Assane Diallo, tout comme ceux des familles des victimes...