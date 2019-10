MAGAL CHEZ MOUMY KÉBÉ / Plus de 700 personnes pour célébrer avec elle le départ en exil de Serigne Touba

Comme à l'accoutumée, Sokhna Moumy Kébé a célébré chez elle le Grand magal de Touba. Un moment fort mis à profit par la fille de feu Ndiouga Kébé pour choyer ses 700 hôtes venus de plusieurs coins du pays et du monde. Parmi les invités, plusieurs personnalités publiques, des chefs religieux, des Sénégalais lambda... Selon El Hadj Ndiaye, jadis proche de la famille Kébé, le nombre d'invités a augmenté au fil des années. "Nous avons commencé à venir ici en nombre relativement réduit. Aujourd' hui, rien que ceux qui viennent de Dakar sont plus de 300 personnes. C'est pourquoi elle a effectué de nouvelles constructions pour que tout le monde soit à l'aise. C'est une tradition familiale. Sa mère était aussi comme elle, gentille et généreuse." El Hadj Ndiaye de poursuivre. "Sokhna Moumy Kébé fut très aimée de Serigne Saliou Mbacké. Un jour, le Saint-homme l'a retenue chez lui 4 tours d'horloge durant, alors qu'elle ne venait que pour lui montrer son homonyme." Des propos renchéris par Mamadou Keïta . L'homme fut chambellan de Sokhna Marième Dieng Salla. Il s'étonne de remarquer que, malgré le temps, Sokhna Moumy Kébé a conservé ses relations avec lui et le considère comme un oncle. "Elle nous a gardé avec elle. Elle n'a rien oublié du passé... "