Lycée de Jaxaay / Lutte contre les inondations : « On a entendu les doléances des populations et nous allons les prendre compte » ( Cheikh Tidiane Dieye )

Lors de sa visite de terrain au Plan Jaxaay, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement , Cheikh Tidiane Dieye , a été interpellé sur le cas du Lycée de cette localité en proie aux inondations . Selon le MHA, « J’ai été accueilli au Lycée aujourd’hui. Ceux qui connaissent ce lycée savant bien qu’il a toujours connu des problèmes liés aux inondations. Le lycée a été mis hors d’eau . Et maintenant , en période hivernale , il y a de l’eau qui stagne », a - t- il annoncé. Selon toujours le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement , « Pour l’instant , on va trouver des solutions alternatives . Le Lycée a connu des moments difficiles . Les élèves n’ont jamais pu reprendre les cours à temps à cause de la présence des eaux . Mais on a mis sur place des travaux de drainage , cela a réglé le problème. On a entendu les doléances des populations et nous allons lm prendre compte », a ajouté le MHA Cheikh Tidiane Dieye , qui était en visite au Plan Jaxaay en prélude de la deuxième journée de nettoiement national prévue ce samedi 6 juillet prochain.