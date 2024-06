Lutte contre les migrations irrégulières à Kolda : Le CINEMARENA et l’OIM préconisent l’agriculture et l’entrepreneuriat comme solutions…

Le CINEMARENA et l’OIM sensibilisent les jeunes sur les risques liés aux migrations irrégulières par des séances de diffusion de films. Dans la foulée, ces deux entités présentent aux jeunes les opportunités offertes par la terre pour réussir sur place sans se lancer dans les océans pour l’Europe avec des lendemains incertains. Et pour y arriver, l’entrepreneuriat doit jouer un rôle important afin de trouver des solutions durables pour préserver les bras solides pour le développement du pays. En ce sens, Mbassa Sene préfet de Kolda estime qu’il faut transformer les faiblesses en forces en ayant comme solution l’agriculture.





A en croire Mbassa Sene (préfet) « nous sommes ici pour lancer le programme d’information et de sensibilisation sur la migration irrégulière communément appelle CINEMARENA avec le partenaire OIM. C’est un projet pertinent dans la mesure où il vise à sensibiliser la communauté et les jeunes sur la problématique qu’est la migration irrégulière entre autres. » A cela, il précise « maintenant, il faut transformer cette migration de manière positive en évitant des départs catastrophiques connus de tout le monde. En ce sens, je pense que l’OIM a développé ses stratégies pour mieux lutter contre cette migration irrégulière. »



Sur les opportunités de la région, il soutient « Kolda a des potentialités mais pourquoi, les jeunes délaissent ces opportunités pour partir. Et c’est cette réponse que CINEMARENAN essaie d’apporter aux jeunes en les engageant de manière responsable. »



Les opportunités de la région sont entre autres l'élevage, l'agriculture, l'apiculture. A cela, il faut ajouter les terres arables, les pâturages qu'il faut valoriser pour lutter contre le chômage et les migrations irrégulières. Et pour pérenniser tout cela, il faut éduquer les jeunes en éducation financière pour un développement durable. C’est pourquoi, le programme itinérant d'éducation et d'information sensibilise sur les opportunités socio-économiques des foyers de départ comme alternative à la migration irrégulière.