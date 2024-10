Lutte contre le trafic : la gendarmerie opère et saisit 500 kg de chanvre indien et des faux billets à Keur Massar.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a réalisé une opération réussie le vendredi 4 octobre 2024, se soldant par la saisie de 500 kilogrammes de chanvre indien et de faux billets de banque d'une valeur estimée à 1 milliard de francs CFA.

Les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle ont intercepté un véhicule suspect à Dakar, sur la base de renseignements faisant état d'un débarquement imminent de drogue. À leur arrivée, ils ont découvert cinq sacs contenant chacun 100 kilogrammes de chanvre indien.

Parallèlement, la brigade de recherches de Keur Massar a mené une opération distincte qui a permis de saisir un lot important de faux billets de banque. Quatre individus, impliqués dans cette affaire de falsification, ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de blanchir des coupures de billets noirs.

Les suspects ont été placés en garde à vue et seront bientôt présentés aux autorités judiciaires. Les enquêtes continuent pour démanteler d'autres éventuels réseaux liés à ces activités criminelles.