Lutte contre le terrorisme : Israël tend sa main experte aux pays sous menace.

L’État d’Israël, dans le cadre de sa coopération avec les pays de l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement avec le Sénégal, propose son expérience et son expertise sur les sujets autour de la question du terrorisme dans le but d’aider tout pays se trouvant dans cette spirale à mieux se préparer face à d’éventuelles menaces ou attaques terroristes. C’est en ce sens que Barnea Hassid directeur du département Afrique de l’Ouest et du Centre lance quelques méthodes sophistiquées à appliquer et ce qui est valable dans la scène internationale.