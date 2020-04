Lutte contre le Covid-19 : La modeste contribution d’une quarantaine d’acteurs du secteur de l’énergie.

Les Sénégalais sont en train de répondre à l’élan de solidarité auquel le président de la République les a appelés depuis que le pays a été touché par la pandémie du coronavirus. Un milliard soixante-quatre millions deux cent soixante mille francs CFA (1.064.260 000), c’est la somme versée par les acteurs du secteur de l’énergie dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



Le ministère du Pétrole et des Energies en a fait l’annonce ce jeudi dans un communiqué. La somme a été mobilisée, « en nature ou en numéraire », par une quarantaine d’associations et d’entreprises qui s’activent dans le domaine du pétrole et du gaz, a-t-on appris de même source.



On pourrait alors estimer le montant dérisoire, mais il a déjà le bonheur d’exister. On espérait tout simplement plus de 10 milliards pour des structures qui affichent de gros chiffres d’affaires. La manne financière aurait pu être beaucoup plus consistante, vu la longue liste des donateurs placée sous le communiqué.