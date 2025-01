Lutte contre la pauvreté à Kolda : 10 ans d’autosuffisance en riz pour les populations de Sinthiang Ousmane grâce à la Sodagri…

Les populations du village de Sinthiang Ousmane de la commune de Saré Bidji sont autosuffisantes en riz depuis 10 ans grâce à la Sodagri. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont fait la déclaration devant le nouveau DG Aboubacry Sidy Sonko en visite dans leur vallée dans le cadre de la riziculture de contre-saison, ce dimanche 26 janvier. C’est une occasion saisie par ces dernières de formuler des doléances pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans la foulée, le DG estime qu’il est en tournée nationale pour s’imprégner des conditions dans lesquelles travaillent ses collaborateurs et les producteurs.

À en croire le DG, « l’idée du bassin de l’Anambé est de faire de la double culture notamment pluviale et de contre-saison. C’est important de faire la contre-saison pour aller vers la souveraineté alimentaire. D’ailleurs, je suis rassuré par la situation de ce village autosuffisant depuis 10 ans aussi bien en riz pluvial et qu'en contre-saison. Et cela signifie qu’ils sont en avance. C’est pourquoi, il faudrait accentuer l’accompagnement pour les producteurs… »

Des doléances ont été faites par les producteurs comme l'augmentation des parcelles emblavées, en matériel agricole et un périmètre maraicher. En ce sens, souligne Bilaly Baldé relais (Sodagri), « il faut une maîtrise de l'eau pour booster davantage la riziculture de contre-saison. Et ces parcelles sont le fruit d'un travail de longue haleine pour arriver à l'autosuffisance alimentaire en riz. Dans cette dynamique, nous saluons l'appui technique de la Sodagri pour le rehaussement des rendements pour mieux lutter contre la pauvreté malgré les difficultés… »