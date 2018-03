Lutte contre l’extrémisme et le crime organisé : Le Sénégal prend les devants.

Dans le cadre de la lutte contre la drogue et le crime organisé, il s'est tenu ce mardi 20 Mars 2018, à Dakar. La Conférence de restitution des résultats des enquêtes menées au Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie par le WACAP (Réseau des autorités centrales et procureurs de l'Afrique de l'Ouest contre le crime organisé) et l'ONUDC (office des nations unies contre la drogue et le crime)

Le thème de ladite rencontre, porte "sur l'extrémisme violent et les réponses du secteur pénal et de la société civile." Panel qui va se dérouler du 20-21 mars 2018 au Sénégal, ceci pour apporter des réponses face aux nouveaux défis sécuritaires qui attendent le continent africain et européen.