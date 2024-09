Lutte contre l'émigration irrégulière : Le programme Tierra Firme à la rescousse de potentiels candidats 

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, le gouvernement canarien à travers la Chambre officielle de commerce d'Espagne au Sénégal a lancé un projet destiné aux potentiels candidats à l'émigration irrégulière et aux candidats de retour au pays. En collaboration avec l'association Help for Migrants, le programme de formation et d'insertion professionnelle Tierra Firme permet d'offrir aux jeunes des chances d'insertion dans plusieurs sous-secteurs d'activité : la plomberie, l'électricité, l'aide-maçon, l'échafaudage. L'objectif est de fournir aux Sénégalais en situation de vulnérabilité, notamment ceux confrontés au risque d'exclusion sociale liée à la migration irrégulière, des compétences et des opportunités d'insertion professionnelle, renseigne un des coordonnateurs du projet Diop Diaspora.



Ainsi, à travers une formation professionnelle dans divers secteurs économiques et des stages dans différentes entreprises espagnoles au Sénégal. Le programme cherche à créer des alternatives à la migration irrégulière tout en promouvant la création d'emploi de qualité dans le pays et en répondant aux besoins spécifiques en main d'œuvre des entreprises participantes. Sont concernés par ce programme des participants âgés de 18 à 35 ans avec une priorité réservée à la candidature féminine, a expliqué le président de Help For Migrants.



La phase de formation va débuter du 15 octobre au 31 janvier, avec deux semaines de vacances entre la fin décembre et début janvier. Elle aura lieu à Dakar. La formation est couverte par une Bourse du programme.