Lutte : Boy Niang et Reug Reug s’affrontent le 1er janvier 2026, un choc de titans attendu

L’année 2026 s’ouvrira avec l’un des combats les plus explosifs de l’arène nationale. Boy Niang 2 et Reug Reug, deux poids lourds de la lutte sénégalaise avec frappe, croiseront le fer le 1er janvier 2026. Un combat organisé par Gaston Productions. L’affiche, déjà dévoilée, suscite une immense attente chez les amateurs de lutte. En effet, il s'agit de deux lutteurs au style explosif, nous dit l'animateur de Lutte, Babacar Diome.



Boy Niang 2, fils du légendaire De Gaulle, s’est forgé une réputation de technicien. Stratège et doté d’une grande expérience, il incarne l’héritage d’une dynastie de lutteurs et reste déterminé à prouver qu’il fait partie du cercle restreint des ténors de l’arène.



De l'autre côté, Reug Reug, de son vrai nom Oumar Kane, est devenu une star internationale grâce à ses combats de MMA. Sa puissance physique, sa fougue et son agressivité font de lui un adversaire redoutable, capable de renverser n’importe quel combat en quelques secondes. Rendez-vous est donc donné aux amateurs le premier jour de l'an!