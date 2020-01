Louga / DAC de Dodji : « Les populations sont contentes et sont impatientes ; Les jeunes ne vont plus aller à Dakar et ne vont plus prendre les bateaux pour aller en Europe » (M. Demba Ba, maire de Dodji)

La commune de Dodji, localité située dans le département de Linguère (région de Louga), va abriter le second domaine agricole communautaire de la région. Elle va couvrir une superficie de 2000 ha, octroyés depuis 04 ans par le conseil municipal. Ce DAC à terme couvrira les départements de Louga, Matam et même du Ferlo. À cet effet, les populations de la commune de Dodji, sont contentes et impatientes; Les jeunes ne vont plus aller à Dakar et ne vont plus prendre les bateaux pour aller en Europe", s’est félicité l'édile de Dodji, M. Demba Ba qui n'a pas manqué de remercier le chef de l'État.