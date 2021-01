Loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège : Adji Mbergane Kanouté salue la pertinence de la loi.

Pour la députée Adji Mbergane Kanouté, "la modification faite de cette loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège n'est que bénéfique pour le peuple sénégalais. Cette loi est très pertinente, car elle permettra au chef de l'État de mieux pouvoir agir avec toute l'efficacité qu'il faut pour combattre la pandémie Covid-19 et ou en cas d'autres catastrophes naturelles qui pourraient surgir dans le pays".



Cependant, la parlementaire fustige l'attitude de l'opposition qui souligne que le président Macky Sall est en train de préparer son éventuelle candidature pour un troisième mandat.



"L'opposition est dans son rôle. Et on ne doit pas se fier aux propos de ses membres. Car le président Macky Sall, tout ce qui l'anime c'est la protection de la population et faire sorte que cette pandémie soit vaincue au grand bénéfice de tout le peuple, mais non pas de spéculer sur des questions politiques", a laissé entendre la députée...