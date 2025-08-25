Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »


Autres articles
Lundi 25 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS) - 25/08/2025

Plan de redressement économique -

Plan de redressement économique - "l'union, un préalable indispensable : notre nation ne se bâtira jamais dans la division" (Ma Diakhaté NIANG) - 25/08/2025

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille - 25/08/2025

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal - 24/08/2025

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ...

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ... - 24/08/2025

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité »

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité » - 24/08/2025

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries - 24/08/2025

Nécrologie : Mamadou Kanté de la RTS n'est plus!

Nécrologie : Mamadou Kanté de la RTS n'est plus! - 24/08/2025

Journée Internationale de la Jeunesse : Plus de 100 jeunes participent aux « Olympiades SR »

Journée Internationale de la Jeunesse : Plus de 100 jeunes participent aux « Olympiades SR » - 24/08/2025

Mairie de Dakar : Barthélémy Dias face à la presse ce dimanche à 19h

Mairie de Dakar : Barthélémy Dias face à la presse ce dimanche à 19h - 24/08/2025

Général Elhadji ‎Daouda Niang: Le stratège discret qui veille sur la sécurité du Sénégal

Général Elhadji ‎Daouda Niang: Le stratège discret qui veille sur la sécurité du Sénégal - 24/08/2025

Forum Civil : Matar Sall succède à Birahim Seck à la tête de l’organisation

Forum Civil : Matar Sall succède à Birahim Seck à la tête de l’organisation - 24/08/2025

Erratum - FADP 2025 : le texte précédemment publié est le contenu de l’avant-projet du décret en gestation

Erratum - FADP 2025 : le texte précédemment publié est le contenu de l’avant-projet du décret en gestation - 24/08/2025

MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA

MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA - 24/08/2025

Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM)

Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM) - 24/08/2025

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr )

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr ) - 23/08/2025

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées:

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées: " Nous avons identifié 77 familles impactées"( Birame Souleye Diop, ministre) - 23/08/2025

Médina Baye- effondrement des bâtiments:

Médina Baye- effondrement des bâtiments: " l'autoconstruction domine et prédomine au Sénégal"( DG ACBEP) - 23/08/2025

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées - 23/08/2025

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier )

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier ) - 23/08/2025

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé - 23/08/2025

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies - 23/08/2025

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto - 23/08/2025

RSS Syndication