Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Lors de la séance plénière à l’Assemblée nationale, l’honorable député Abdou Karim Sall a commencé par rendre hommage à feu Fanta Sall et à la famille du commandant de l’Assemblée récemment disparus. Il a ensuite abordé les difficultés causées par les récentes inondations, partageant sa compassion avec le Khalif des Mourides à Touba, mais aussi avec les 27 familles touchées à Mbao et les populations impactées de Thiaroye. « Je pense également à tous les sinistrés frappés par les pluies », a-t-il souligné. Enfin, il a assuré que toutes les lois relatives à la bonne gouvernance présentées dans l’hémicycle seraient examinées et votées avec rigueur pour renforcer la transparence et l’efficacité des institutions.