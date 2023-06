Logements sociaux : la CDC a livré 185 villas pour la 2e phase de sa cité à Bambilor

Après une livraison de 265 villas puis de 900 autres et 500 parcelles viabilisées entre 2022 et 2023 dans la première phase, la caisse de dépôt et des consignation a procédé ce 24 juin 2023 à l'inauguration de la phase 2 de son programme immobilier de Bambilor. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Abdoulaye Seydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique.







Au total, sur la phase 2, ce sont 185 villas de types F3, F4 et F5 qui ont été livrées. La Cité CDC est un vaste projet de logements sociaux et de villas et parcelles viabilisées de 154 hectares et commercialisés à moins de 11 millions.







À terme, la Cité CDC de Bambilor comptera 1 616 logements d’ici la fin de l’année et 6000 logements d’ici 2025.