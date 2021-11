Locales 2022 : investi candidat, Birane Ngom décline ses ambitions pour la commune de Dieuppeul/Derklé.

Birane Ngom, ingénieur informatique actuaire de formation, directeur du système informatique de la Caisse de sécurité sociale, a été investi ce 1er novembre, candidat de la coalition Euleuk Sénégal And ligguey Sunu Deukk par l'ensemble des partis et organisations politiques de l'entité. La demarche ouvre ainsi la voie à ce dernier pour se lancer à la conquête de la municipalité de Dieuppeul/Derklé/Castors.

Le candidat aux élections locales du 23 janvier 2022 s'est réjoui du choix porté sur sa personne et entend déployer tous ses moyens pour relever le défi que la coalition s'est fixée et qui s'inscrit dans la sauvegarde de la maison communale. Pour ce faire, il inscrit son programme sur 2 volets : l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes.