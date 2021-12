Locales 2022 / Pape Demba Bitèye à Mohamed Ndiaye Rahma : « C'est le meilleur profil... Le président Macky Sall amoul bénène candidat à Kaolack commune, boudoul mom... »

À l'occasion de l'assemblée générale d'investiture de Mohamed Ndiaye Rahma par les jeunes de la mouvance présidentielle et de Bby à Kaolack, le candidat au Conseil départemental, Pape Demba Bitèye, a fait un témoignage élogieux sur la tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack.



Selon Pape Demba Bitèye, Mohamed Ndiaye Rahma détient un fort capital de sympathie de la population kaolackoise envers lui, ce qu'aucun autre leader n'a et n'aura d'ici les prochaines élections locales. Et donc, à le croire, il incarne le meilleur profil parmi tous les responsables politiques de la commune de Kaolack, notamment les candidats devant briguer les suffrages des kaolackois. Du coup, M. Bitèye d'indiquer que "le président Macky Sall a porté son choix sur l'homme qu'il faut pour les kaolackois".



Pour finir, Pape Demba Bitèye d'informer que le président Macky Sall n'a qu'un candidat à Kaolack, contrairement à ce que certains veulent faire croire aux populations. "Le président Macky Sall amoul bénène candidat, boudoul Mohamed Ndiaye Rahma..."