Le président de l'Alliance Sénégal Prospère (ASP) Mamadou Gningue, a organisé une grande assemblée générale avec ses militants et sympathisants. Il a saisi l'occasion pour revenir sur ses années passées à accompagner son leader le Président Macky Sall, mais également sa volonté d'appuyer les populations de sa localité.



"Nous venons de terminer notre assemblée qui nous a permis de faire le tour et l'économie des activités politiques que nous avons menées tout au long des 5 voire 7 dernières années à contribuer au développement de notre commune et de notre ville", résume-t-il. Avant d'annoncer sa candidature pour la conquête de la mairie de ville et de la mairie de Thiès-Est. "Je déclare solennellement, aujourd'hui, ma candidature pour la mairie de Thiès-Est et la candidature de mon mouvement à diriger la ville de Thiès", révèle-t-il.



Et d'ajouter : " Pour cette ville qui nous a vu naître, cette ville qui nous a tout donné, cette ville qui nous a permis de rayonner au Sénégal, nous sommes obligés de revenir sur notre terre pour nous engager dans ces prochaines élections locales 2022 afin de pouvoir changer le visage de notre terroir".



S'agissant de ses relations avec le Président Macky Sall, Mamadou Gningue d'indiquer : "Je n'ai rien contre la politique menée par le Président Macky Sall et je suis fier de ce choix à cause du travail qu'il a abattu au Sénégal". Avant de renchérir pour dire : "Les élections à venir n'ont rien à voir avec une élection qui concerne le Président de la République ou qui concernerait le président du parti Rewmi Idrissa Seck. La ville de Thiès a trop longtemps souffert pendant plus d'une vingtaine d'années de maires incompétents qui n'ont pas été choisis par les populations. La nouvelle constitution et la nouvelle réforme du code des élections nous permet de déterminer pour qui on va voter. Je pense que l'heure est arrivée pour les populations jeunes et femmes d'être informées des personnes qui doivent diriger ces listes. L'heure est à la vitesse supérieure et nous devons choisir des hommes capables d'accélérer la cadence pour que Thiès puisse retrouver la place qu'il lui faut dans le landerneau politique mais aussi dans le landerneau économique, parce que Thiès est la deuxième ville du Sénégal et la première ville industrielle. Cette ville ne doit pas rester en rade par rapport à son développement. Pendant plus de 20 ans, la commune de l'Est n'a pratiquement jamais bénéficié des grands programmes de l'État. C'est dans cette commune qu'on rencontre le plus de problèmes. C'est pourquoi, nous avons pris cet engagement politique de développement et cela date depuis 2014 où nous avons tous décidé ensemble jeunes, hommes et femmes de nous investir sur le terrain politique pour voir comment améliorer leur devenir.



"En cela, nous avons décidé d'accompagner les jeunes en leur offrant des cours de renforcement et de leadership. Nous avons accompagné les femmes en les finançant à hauteur de cinquantaine de millions tout en leur offrant des formations dans l'entrepreneuriat. Juste pour vous dire que je ne suis pas entré en politique pour me faire de l'argent. Je suis entré en politique pour pouvoir aider les gens pour pouvoir construire une route, pour pouvoir gérer de façon nette, de façon équitable et de façon juste les ressources qui nous appartiennent", a déclaré le président de ASP Mamadou Gningue. Qui invite tous les Thiessois hommes, femmes et jeunes à venir massivement les accompagner pour la réussite de son projet...