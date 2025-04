Littérature : Un concours d’écriture pour raviver les légendes africaines chez les jeunes Sénégalais

Depuis le 17 avril, un appel vibrant à l’imaginaire a été lancé aux jeunes plumes sénégalaises. Il s'agit d'un concours d’écriture national dédié aux contes et légendes africains, destiné aux jeunes âgés de 10-18 ans. Le ou la lauréate recevra un premier prix de 1 million de Francs CFA, mais surtout l’opportunité de faire vivre l’héritage oral du continent à travers la magie des mots.



L’initiative, portée par Maria Diop, vise à reconnecter la jeunesse sénégalaise avec les récits fondateurs de l’Afrique. Qu’il s’agisse de revisiter un mythe ancestral ou de créer une légende inédite, les participants sont invités à écrire une histoire de 300 à 500 mots, pleine de sagesse, de mystère et d’enracinement culturel.



Les contributions doivent être soumises avant le 20 mai 2025. Une date à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent allier passion de l’écriture et amour du patrimoine africain.