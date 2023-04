Litige foncier à Thienaba : Une vingtaine de personnes arrêtées, le collectif exige leur libération et un dialogue consensuel

Suite aux affrontements entre forces de l'ordre et populations de Thienaba impactées par les lotissements entamés par leur maire, lesdites populations ont fait face à la presse pour lever un coin du voile sur cette affaire qui est loin de connaître son épilogue. Selon le porte-parole du jour, Serigne Souleymane Seck, " si cette affaire est là, c'est parce qu'il n' y a pas eu de dialogue entre le maire, les chefs de village et tous les propriétaires terriens ". Même si certains propriétaires terriens ont donné leur aval au maire pour le lotissement de ces terres, Serigne Souleymane Seck est d'avis que " le maire devait prendre le temps de se concerter avec tous les propriétaires terriens avant d'agir". Pour le porte-parole du collectif des exploitants, Gora Ndiaye," une vingtaine de personnes ont été arrêtées". Aussi, dira-t-il, tant qu'il n'y a pas de dialogue, il sera difficile d'installer un climat de paix. Il a non seulement lancé un appel pour la libération des personnes placées en garde à vue mais aussi demandé un dialogue consensuel pour que cette affaire se termine dans la paix.