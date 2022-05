Liste définitive législative Kolda : entre rupture et continuité pour BBY.

La liste officielle des candidatures de Bby vient de livrer son verdict. Et celle-ci s'inscrit entre rupture et continuité dans les trois départements. Ainsi, pour Kolda les candidats sont Kadiatou Thiam (1ère adjte maire/Kolda) et Idrissa Baldé, maire de Dabo. Ils ont comme suppléants Daouda Sidibé et Aïssatou Boiro. Et pour Médina Yoro Foula, nous avons Mamadou Cissé (maire Mbouroucko) et Coumba Ndiaye avec comme suppléants Kaba Diao et Mariama Baldé. Ainsi, ces deux départements se sont inscrits dans la rupture en choisissant d'autres candidats. Aucun des députés sortants n'a été reconduit.

Pour précision, le département de Médina Yoro Foula obtient cette fois-ci deux députés.



À Vélingara, c'est la continuité qui a été opérée par Bby. Ils ont reconduit les mêmes députés sortants Mamadou Oury Baïlo Diallo ( maire de Vélingara) et Aminata Diao. Ils ont comme suppléants Abdoulaye Kandé et Diénabou Baldé.



Il faut retenir qu'à la sortie de cette liste officielle, il y a du crin dans l'air dans le camp de Bby. Les frustrations se lisent à travers les visages et dans les réseaux sociaux...