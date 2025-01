Linguère : Une femme célibataire et mère de trois enfants accouche d'un nouveau-né puis l'enterre dans une cuisine

Une femme d'une trentaine d'années célibataire et mère de trois enfants, alors qu'elle venait de Dakar pour assister au Gamou annuel de Mbeuleukhe qui a vécu ce samedi 04 janvier 2025 a accouché d'un bébé de sexe féminin avant de l’enterrer en catimini dans une cuisine de la place.



Mise au parfum du cas (infanticide), la gendarmerie de Yang Yang a arrêté et placé en garde à vue la dame dans ses locaux depuis, ce matin selon certaines indiscrétions.



Parlant des faits, l'on nous signale que dans la nuit du samedi 4 janvier 2025, jour du Gamou de Mbeuleukhe , vers 2h du matin ,la dame en question s’est levée discrètement pour aller dans un espace aménagé pour la cuisine du Gamou afin d'accoucher seule sans aucune assistance.



Après accouchement, la dame a creusé un trou pour y enterrer le nouveau-né et retourner se coucher lentement. Le dimanche ( lendemain du Gamou) elle a commencé à se tordre de douleurs abdominales. Par la suite, elle a été conduite par sa maman au poste de santé de Mbeuleukhé où, après des examens l’infirmière-cheffe de poste a découvert que la jeune femme venait d’accoucher.



Informés, les pandores de Yang-Yang se sont déplacés sur les lieux pour interpeller la mise en cause.



De sources dignes de foi,le corps du nouveau-né a été acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra où une autopsie est prévue ce mercredi pour retrouver les circonstances exactes de cette mort atroce du nouveau-né.



Le moins que l'on puisse dire cette affaire infanticide alimente les débats dans les lieux publics du Djoloff.