Linguère Saliou démasquée : De TikTok aux barreaux, l’influenceuse des tontines dans la tourmente des 11 millions

Connue sous le pseudonyme Linguère Saliou sur TikTok, la promotrice de tontines numériques Ndèye Ngoné Dieng a été placée sous mandat de dépôt par le procureur de Pikine-Guédiawaye, malgré un bracelet électronique censé l’empêcher de récidiver. En cause : une nouvelle affaire d’abus de confiance portant sur 11 millions FCFA, au préjudice d’une émigrée sénégalaise vivant en Italie.



De star des réseaux à suspecte récidiviste



Elle comptait des milliers de followers sur TikTok, fascinés par ses lives pédagogiques sur les tontines 2.0. Linguère Saliou s’était imposée comme une référence dans ce secteur informel, mais florissant, des cotisations solidaires en ligne. Pourtant, son ascension numérique dissimulait un terrain miné de litiges financiers.



Selon L’Observateur, Ndèye Ngoné Dieng avait déjà été inquiétée par la justice dans plusieurs affaires similaires :



• Une première plainte pour 10 millions FCFA, qu’elle avait fini par rembourser.

• D’autres contentieux, dans son entourage immédiat, pour 500 000 à 1 million FCFA.

• Et surtout, une procédure encore en cours pour 13 millions FCFA, engagée par une autre femme émigrée, qui avait conduit à son placement sous bracelet électronique.



L’émigrée flouée : 11 millions envolés dans une tontine fantôme





Dans ce nouveau dossier, la victime, Mame Diarra Dieng, résidant en Italie, avait participé à une tontine en ligne lancée par l’influenceuse. Cette dernière lui avait garanti qu’elle serait la cinquième bénéficiaire du tour. Mais aucun versement ne s’est jamais matérialisé. Les 11 millions ont disparu. Et Linguère Saliou n’a fourni aucune justification sur l’utilisation des fonds.



Le bracelet électronique retiré, la justice durcit le ton





Malgré son contrôle judiciaire avec bracelet électronique, censé prévenir toute récidive, la mise en cause a, selon le parquet, persisté dans ses manœuvres frauduleuses. Face à la répétition des faits, les autorités judiciaires ont opté pour la manière forte : retrait du bracelet et placement en cellule.



Un signal fort de la justice, qui semble vouloir mettre un frein à une impunité numérique croissante, d’autant que les plateformes comme TikTok deviennent le théâtre d’escroqueries de plus en plus sophistiquées.





Entre arnaques virtuelles et liens familiaux célèbres





L’affaire prend aussi une tournure médiatique. Car Ndèye Ngoné Dieng n’est pas une inconnue dans le milieu du showbiz sénégalais. Elle est la belle-sœur de Ndèye Fatou Ndiaye, fille de la célèbre chanteuse Fatou Laobé, qui, ironie du sort, a elle-même été condamnée récemment dans une autre affaire de tontine sur véhicule.



Jugement imminent



Ndèye Ngoné Dieng alias Linguère Saliou sera jugée ce vendredi 20 juin 2025 par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Elle devra répondre des faits d’abus de confiance, dans une affaire qui soulève une problématique bien plus large : l’absence de régulation des tontines numériques, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux en l’absence d’un cadre légal clair.