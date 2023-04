Linguère : "Nous allons accompagner nos braves dames dans le cadre du développement avec des financements symboliques" (Alioune Ndiaye, R3D)

Cette rencontre avec ces dames qui à l'époque se réunissaient chaque Dimanche autour d'une cagnotte pour apporter leur pierre à l'édifice, suit la logique des grands principes qui guident les actions du parti R3D tels qu'une approche territoire, un bénéfice collectif, l'appropriation et la participation des acteurs, une méthodologie adaptée à chaque territoire et une démarche évolutive, afin de ne pas figer les opportunités de partenariats locaux et de s'inscrire dans une logique remontante.



"Chaque fois ils faisaient des cotisations de 50 à 100f. Finalement, ils se retrouvaient avec un capital qu'ils sont en train de fructifier. Moi j'ai eu à les accompagner en remettant une somme symbolique", a noté Alioune Ndiaye, SGN du parti R3D qui se dit optimiste qu'ils vont formaliser ce que ces braves dames font, tout en les accompagnant dans le cadre du développement avec des financements véritablement innovants.



Compte tenu de l'exigence des taux très élevés des sources de financement qui sont les banques ou encore les caisses, Alioune Ndiaye et ses partenaires financiers vont faire le déplacement vers ces femmes et les accompagner. "Nous sommes pour l'autonomisation des femmes. Il y a toujours une politique autour de ça. Mais souvent, les méthodes ne militent pas en faveur de cette automatisation. Parce que les femmes s'endettent et remboursent avec des taux qui sont très élevés", a déploré le responsable politique en soutenant qu'avec ce financement, il y aura des gains qu'ils vont continuer véritablement à remettre à ces femmes là pour les accompagner dans le développement.

Au-delà du département de Linguère, l'ancien inspecteur administratif compte faire un maillage sur toute l’étendue du territoire national. "Ma démarche est de commencer par ma maison, dans mon quartier d'abord. Ensuite, nous allons faire un maillage sur toute l'étendue du territoire.

Nous allons accompagner toutes les dames qui sont au niveau du département, au niveau de la région et par-delà au niveau de toute l'étendue du territoire national", conclut Alioune Ndiaye...

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses actions qui s'inscrivent dans une approche stratégique et globale de développement local, le secrétaire général du parti politique R3D (regard sur le développement durable) a rencontré les jeunes et femmes de la commune de Linguère qui sont ses premiers alliés depuis la création dudit parti en Mai 2018.