Linguère / Incendie à Yéti : D'importants dégâts matériels enregistrés, une personne d'une soixantaine d'années gravement blessée

Encore un incendie dans le département de Linguère! Cette fois-ci, c'est à Yéti, une localité de la commune d'Affé Djoloff. Selon des témoignages, le feu s'est déclaré hier mardi vers 14h. Les dégâts sont énormes : plusieurs cases, des effets vestimentaires, du bétail, des vivres et du mobilier ont été consumés par les flammes. Aussi, une dame âgée d’une soixantaine d’années et qui se trouvait dans l’une des cases en flammes, a été gravement blessée. Par la suite, la victime a été évacuée au poste de santé d'Affé Djoloff pour y subir les premiers soins.

À en croire nos sources, des enfants qui faisaient du thé derrière une case seraient à l’origine de ce violent incendie.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la localité afin de déterminer les causes exactes de l’incendie qui a presque tout ravagé sur son passage.