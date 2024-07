Linguère / Campagne agricole de 2024 : Les paysans saluent l'engagement du gouvernement

Le président du "Syndicat Japando" de magnifier la qualité et la quantité des semences d'arachide, non sans solliciter à l'endroit des services compétents des semences de niébé, du maïs, de la pastèque, des produits phytosanitaires, de l'engrais et du matériel agricole adéquat (les semoirs surtout) qui font partie des préoccupations des producteurs du Djolof", souligne Mor Ndiaye Boustane.



Pour ce qui est du secteur de l'élevage, il déplore le manque d'aliments pour le bétail qui hante le sommeil des populations...

La campagne agricole qui vient de démarrer à Linguère, a été saluée à l'unanimité par les paysans. Ainsi, selon le président du "Syndicat Japando" qui regroupe les paysans, les éleveurs et les pêcheurs du département de Linguère, Mor Ndiaye Boustane, "cette année, les producteurs du Djolof ont reçu au moins chacun un sac de 50kg d'arachide alors que lors des précédentes campagnes, le producteur recevait 10 à 15 kg au maximum", révèle-t-il.