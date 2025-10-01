Ligue des champions: Le Paris SG s'impose sur le fil à Barcelone (2-1)


Ligue des champions: Le Paris SG s'impose sur le fil à Barcelone (2-1)

Le Paris SG s'est imposé in extremis (2-1) mercredi sur la pelouse du FC Barcelone malgré l'absence de plusieurs attaquants clé dont Ousmane Dembélé, pour la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le Barça, plus incisif en début de match, a ouvert le score par Ferran Torres (1-0, 19e) mais Senny Mayulu, le Parisien de 19 ans, a égalisé d'un tir plein de sang froid avant la pause (1-1, 38e). Gonçalo Ramos a concrétisé en toute fin de match la nette domination parisienne en deuxième période (2-1, 90e).

Les champions d'Europe comptent deux victoires en deux matches dans la phase de Ligue.

