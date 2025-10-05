Ligue Conférence/ Ismaela Sarr admiratif de Aliou Thiaré lors de Crystal Palace vs Dynamo Kyiv , lui offre son maillot

Crystal Palace a entamé sa campagne européenne en Ligue Conférence par une victoire nette 2-0*

face au Dynamo Kyiv, disputée sur terrain neutre en Pologne. Ce succès marque un tournant historique pour le club londonien, qui établit un record de 19 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Cette série a été interrompue ce dimanche face à Everton de Gana Guèye et d’Iliman Ndiaye , buteur sur penalty.



Daniel Muñoz avait ouvert le score à la 28e minute, bien servi par Yeremy Pino, auteur d’un match remarquable. En seconde période, Eddie Nketiah, entré en jeu à la 70e minute, a doublé la mise à la 83e, sur une nouvelle passe décisive de Pino.



Mais au-delà du terrain, c’est le geste de l’attaquant Senegalais qui a attiré notre attention. À l’issue du match, Ismaïla Sarra tenu à discuter avec Aliou Thiaré et à saluer sa prestation. Ce jeune défenseur Sénégalais lui a rendu le match compliqué. Sarr s’est , en effet, approché de Thiaré et lui a offert son maillot. Peut-être qu’il espère le voir bientôt dans la tanière.