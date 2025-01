Licenciements abusifs dans les centres des œuvres universitaires au Sénégal: Une bombe pour la stabilité sociale et professionnelle

Les centres des œuvres universitaires (CROUS) au Sénégal sont des institutions vitales pour la vie estudiantine, fournissant des services essentiels tels que la restauration, l'hébergement et le soutien social aux étudiants. Cependant, ces dernières semaines, une crise d’une gravité inquiétante a éclaté, mettant en lumière des licenciements massifs et jugés abusifs, à l’instar de la récente décision du Directeur du CROUSS de Kaolack de licencier près de 138 agents.



Un acte qui frise l'"épuration politique"



Ces licenciements massifs ne concernent pas uniquement Kaolack. Les autres CROUS du pays, comme ceux de Saint-Louis, Thiès, Bambey ou encore le COUD (Centre des œuvres universitaires de Dakar), semblent également prêts à emboîter le pas. Les syndicats, notamment ceux des PATS (Personnel administratif, technique et de service) et des PER (Personnel enseignant-chercheur), dénoncent une forme d’épuration politique orchestrée par le régime en place.



Ces travailleurs, quel que soit leur bord politique, sont avant tout des citoyens sénégalais. Pourtant, ils sont renvoyés dans ce qui est perçu comme un effort pour teinter les institutions des couleurs politiques du parti au pouvoir. Ce phénomène va à l’encontre du principe de continuité de l’État, qui garantit la stabilité et la neutralité des institutions publiques, indépendamment des changements politiques.



Une menace pour la stabilité sociale et politique



Si la logique politique prime sur la compétence et la stabilité dans les institutions publiques, la démocratie sénégalaise pourrait être sérieusement ébranlée. La continuité de l’État, un principe fondamental de la République, est mise en péril lorsque chaque régime qui s’installe débauche et embauche en fonction des affinités politiques.

Une telle dérive risque de polariser davantage le climat social, augmentant les tensions et exacerbant les frustrations. Certains observateurs craignent même qu’une telle gestion politique des emplois publics ne mène, à terme, à des troubles sociaux plus graves.



Etudiants et enseignants en ordre de bataille



Le gouvernement est sous pression face à la crise qui sévit dans les centres des œuvres universitaires (CROUS) où les travailleurs ruent dans les brancards. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de "situation précaire et arbitraire".



Les tensions autour des licenciements abusifs dans les centres des œuvres du Sénégal prennent une nouvelle dimension. Après les travailleurs licenciés, ce sont, désormais,.les étudiants et les enseignants du supérieur qui se mobilisent pour dénoncer une gestion jugée "chaotique et politisée". Face à la montée des contestations, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation tente de recoller les morceaux, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko s’emploie à apaiser les tensions.



La montée en puissance de la contestation



Dans les universités de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey et Kaolack, c'est le ras-le-bol. Hormis le personnel, les étudiants expriment leur solidarité avec les travailleurs licenciés. Ils dénoncent une gestion qui met en péril les services essentiels, tels que la restauration et l’hébergement, tout en fragilisant les conditions de vie déjà précaires des étudiants.

Les enseignants, quant à eux, s’inquiètent des répercussions de cette crise sur la stabilité académique. Ils estiment que les licenciements massifs et les grèves des personnels techniques risquent de compromettre l’année universitaire. Ces derniers jours, des appels à la grève et des manifestations ont été lancés, faisant planer la menace d’un blocage total du système universitaire.



Un gouvernement sous pression



Conscient de la gravité de la situation, le ministère de l’Enseignement supérieur,.de la Recherche et de l'Innovation multiplie les initiatives pour tenter de calmer les esprits. Des réunions d’urgence, avec les syndicalistes, les recteurs, les Directeurs ou représentants des CROUS, ont été convoquées par le Ministre de l"Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Cependant, ces efforts sont perçus comme insuffisants par les acteurs concernés, qui exigent des mesures concrètes, notamment la réintégration des travailleurs licenciés et des garanties sur la neutralité des institutions universitaires.



Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui se veut, souvent, proche des préoccupations populaires, s’efforce de jouer les médiateurs. En déplacement à Saint-Louis, il a rencontré des représentants des syndicats et des étudiants, appelant à l’apaisement et promettant une enquête approfondie sur les licenciements. "Nous ne pouvons pas laisser cette situation compromettre l’avenir de nos jeunes et la stabilité de notre pays", a-t-il déclaré.



Une crise aux relents de répercussions politiques



Cette crise dépasse le cadre universitaire et met en lumière des tensions plus profondes au sein de la société sénégalaise. Les accusations d’épuration politique et de gestion partisane des emplois publics alimentent un climat de méfiance envers le gouvernement.



Pour l’opposition, cette situation illustre l’échec de la gouvernance actuelle à respecter les principes républicains de continuité de l’État et de neutralité des institutions. Les syndicalistes et certains leaders politiques n’hésitent pas à qualifier ces licenciements de "chasse aux sorcières" et appellent à une mobilisation nationale pour défendre les droits des travailleurs et préserver la stabilité sociale.



Quel avenir pour les universités sénégalaises ?



Alors que la situation reste tendue, la priorité doit être donnée à une résolution rapide et équitable de cette crise. Les étudiants, les enseignants et les personnels des CROUS attendent des réponses concrètes de la part des autorités.



Dans ce contexte, la capacité du gouvernement, et en particulier du Premier ministre Ousmane Sonko, à gérer cette crise pourrait avoir des implications majeures sur la stabilité politique et sociale du pays. Si des solutions pérennes ne sont pas trouvées, le risque de voir les tensions s’étendre à d’autres secteurs est réel.



En attendant, les universités sénégalaises, autrefois, bastions de savoir et de stabilité, se retrouvent au cœur d’une crise qui pourrait redéfinir les rapports entre le pouvoir, les institutions et les citoyens.



Appel à la responsabilité collective



Les syndicats et les travailleurs des CROUS, notamment ceux de Kaolack, de Saint-Louis, de Thiès, de Bambey et du COUD, se mobilisent pour faire face à cette situation. Ils exigent des explications, défendent leurs droits et luttent contre toute tentative de manipulation politique des institutions publiques.



Face à cette situation à l'allure d'une bombe, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en garantissant la neutralité et l’équité dans la gestion des emplois publics.

La stabilité du pays en dépend, car les institutions publiques ne doivent pas devenir des outils au service d’un parti ou d’un régime.



Ces licenciements "abusifs" sont un signal alarmant. Les autorités doivent savoir que l'Université, c'est le Sénégal en miniature.



Si rien n’est fait, ces actes pourraient, non seulement, déstabiliser des milliers de familles, mais aussi, compromettre la paix sociale et les fondements mêmes de la démocratie au Sénégal.



Conséquences des licenciements abusifs



Les effets de ces licenciements ne se limitent pas à la sphère professionnelle. Ils impactent directement la vie de centaines de familles, détruisent des espoirs et érodent la confiance envers les institutions publiques. Faire perdre son emploi à un individu n’est pas une décision à prendre à la légère, surtout lorsqu’elle repose sur des raisons fallacieuses et démagogiques.



Chaque poste supprimé signifie un revenu en moins, une famille en détresse, des enfants sans soutien, et des espoirs brisés. Les travailleurs licenciés se retrouvent sans aucune garantie ni soutien, dans un contexte économique déjà difficile.