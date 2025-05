Liberté de la presse: Le Sénégal quitte la 94e place, se positionne à la 74e et gagne 20 places dans le classement mondial 2025 ( RSF)

Le rapport de Reporters Sans Frontières (RSF) sur la liberté de la presse dans le monde est rendu public ce vendredi 2 Mai 2025. En juin dernier, Reporters sans frontières (RSF) avait dévoilé à Dakar son nouveau rapport, intitulé : « Le journalisme sénégalais à la croisée des chemins ». Il avait dressé un bilan détaillé de l’atteinte aux droits des journalistes dans le pays. Le rapport note qu’en trois ans, de 2021 à 2024, plus de 60 journalistes ont été « arrêtés, agressés ». Le Sénégal occupait la 94e place dans le classement.







Cette année, RSF estime que la liberté de la presse recule de manière préoccupante dans de nombreux pays africains. C'est dans cette région que le score économique se détériore dans le plus grand nombre de pays: 80% d'entre eux sont concernés. Dans nombre de cas, les médias restent concentrés entre les mains de quelques groupes privés proches du pouvoir ou de personnalités aux intérêts politiques, compromettant ainsi l'indépendance des rédactions. Toutefois, le Sénégal se positionne à la (74e) avec « une transparence qui est au cœur de réformes en cours », non sans contestation de la profession, qui fait aussi face à des contrôles fiscaux intensifiés et à la suspension de conventions publicitaires avec des entités publiques.