Liberté 6 Extension : Sommés de quitter le marché ‘Barack », les commerçants prêts pour le « Gatsa Gatsa » avec le maire

Les commerçants sont sortis en masse et ont suspendu leurs activités ce jeudi pour fustiger l’attitude du nouveau maire de la commune de Sicap Liberté, Souleymane Camara. En effet, depuis l’ère du précédent maire Santi Agne, il avait été question de démolir le bâtiment qui regroupe plus 400 cantines et 75 tabliers. Rose Ndiogoye déléguée du marché avertit le maire qui estime-t-elle, s’obstine à faire fi des interpellations quant aux possibles échanges pour aboutir à des solutions.



Une équipe de 15 personnes a débarqué dans les locaux des commerçants pour des sommations. Ce qui n’a pas été au goût de Rose Ndiogoye et ses camarades qui avertissent le maire. « Nous sommes prêts à laisser nos vies pour ce marché qui nous a tout donné. S’il faut s’asseoir et dialoguer, il faut le faire, mais s’il veut nous imposer sa force, nous allons faire face et nous battre » promettent les commerçants.