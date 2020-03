Libération de Guy Marius /Coronavirus au Sénégal : La réaction des leaders du Congrès pour la Renaissance Démocratique.

La conférence des Leaders du Congrès pour la Renaissance Démocratique, dans un communiqué et sur l’apparition de cas de COVID 19 au Sénégal « a encouragé l’ensemble des services compétents de l’Etat, médicaux et paramédicaux, engagés dans la lutte contre cette très contagieuse maladie, salue leur sens élevé de la responsabilité et les félicite pour le professionnalisme rassurant dont ils ont fait montre jusqu’ici dans l’organisation et la mise en œuvre de la riposte contre le Coronavirus. »







Le CRD a aussi marqué sa solidarité et son empathie aux peuples du monde, particulièrement au Peuple Sénégalais dans toutes ses composantes qui au demeurant reste mobilisé pour vaincre cette pandémie. Il exhorte toujours, renseigne la même source, les populations à respecter les consignes et les mesures de sécurité édictées par les autorités et les services compétents afin d’éviter une propagation de la maladie.







Sur un autre registre, le CRD s’est félicité de la libération de Guy Marius Sagna « qui a été obligée par une lutte âpre des démocrates et des patriotes pour le respect des Droits Humains et de la Démocratie dans notre pays », indique leur note. « Ce combat pour l’exercice des libertés démocratiques et pour la protection du pouvoir d’achat des populations par le rejet de la hausse injustifiée du prix de l’électricité porté par la Plateforme Nio Lank, dont le CRD est membre, reste et demeure une question de principe sur laquelle le CRD ne transigera pas », ont rappelé les leaders de l’opposition.







Par ailleurs, le CRD a décrit un tableau sombre de la situation économique du pays marquée par un endettement excessif sans précédent avec une dette qui s’établit aux environs de 12 000 milliards dont le remboursement compromet déjà la disponibilité des revenus futurs de nos ressources naturelles telles le pétrole. Ces emprunts tous azimuts contractés pour financer des investissements non structurants et non rentables, sans aucune valeur ajoutée, ont fini par installer la paupérisation au sein des populations et créer une morosité économique ambiante : asphyxie du secteur privé, fermetures d’entreprises, licenciements massifs de travailleurs, aggravation du chômage, notamment des jeunes, concluent-ils.