Liban: l'armée israélienne dit avoir frappé des combattants du Hezbollah dans une mosquée

L'armée israélienne a indiqué samedi avoir frappé des combattants du Hezbollah à l'intérieur d'une mosquée dans le sud du Liban, premier bombardement de ce type depuis le début des échanges de tirs transfrontaliers entre le mouvement islamiste et l'armée il y a un an.



"La nuit dernière (...), l'armée de l'air a frappé des terroristes du Hezbollah qui opéraient dans un centre de commandement situé à l'intérieur d'une mosquée adjacente à l'hôpital Salah Ghandour, dans le sud du Liban", a déclaré l'armée dans un communiqué.



"Le centre de commandement a été utilisé par les terroristes du Hezbollah pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre" l'armée israélienne, a-t-elle ajouté.



Vendredi soir, l'agence nationale de presse libanaise a rapporté que le périmètre de l'hôpital Salah Ghandour à Bint Jbeil était la cible de "tirs d'artillerie israéliens".



Mohammed Sleiman, directeur de l'établissement géré par le Comité islamique de la santé affilié au Hezbollah, a déclaré à l'AFP que sept membres du personnel médical avaient été blessés par des tirs sur l'hôpital, ajoutant que l'établissement avait été évacué.



Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le territoire israélien au début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023, affirmant agir ainsi en soutien à son allié du Hamas et aux Palestiniens de Gaza.



Les affrontements transfrontaliers se sont intensifiés à compter du 23 septembre, l'armée israélienne disant vouloir faire cesser les tirs du Hezbollah vers le nord de son territoire, pour permettre le retour de dizaines de milliers d'habitants du nord d'Israël déplacés depuis près d'un an en raison des tirs de projectiles.



Lundi, l'armée israélienne a lancé une offensive au sol dans le sud du Liban, l'un des fiefs du mouvement chiite libanais, soutenu par l'Iran.