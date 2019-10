Levée de corps de Doudou Issa Niass : « C’était le mentor des socialistes dans tout le département » (Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau)

La levée de corps de l’ancien député-maire de la commune de Biscuiterie a refusé du monde cet après-midi. La mosquée de Niary Tally a accueilli des centaines de personnes constituées d’amis, camarades du parti socialiste, sympathisants, chefs coutumiers et religieux dont le fils du Khalife général des Tidianes, Serigne Habib Sy. Les témoignages sont unanimes : Doudou Issa Niass qui a désormais rejoint le royaume de Dieu des suites d’une maladie, était un homme imbu de valeurs, pétri de qualités, une personne dévouée à la tâche et toujours présent dans les moments difficiles où son parti en avait le plus besoin. D’après Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar-Plateau, Doudou Issa Niass était un grand socialiste respecté dans tout le département qui a su accompagner les jeunes du parti socialiste.