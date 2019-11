Les nominations en conseil des ministres du mercredi 27 Novembre 2019

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :







Monsieur Ibra FALL BA, Administrateur civil, matricule de solde 616 313/F, précédemment Préfet du département de Ziguinchor, est nommé Préfet du Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Fary SEYE, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Papa El Hadji Madicke DRAME, Administrateur civil, matricule de solde 616 286/K, précédemment Préfet du département de Gossas, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor, en remplacement de Ibra Fall BA, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Sahite FALL, Administrateur civil, matricule de solde 600 568/A, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Papa El Hadji Madicke DRAME, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Moustapha DIAW, Administrateur civil, matricule de solde 511 569/E, précédemment Préfet du département de Kédougou, est nommé Préfet du Département de Podor, en remplacement de Monsieur Elimane Ba, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Thierno Souleymane SOW, Administrateur civil, matricule de solde 602 494/I, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Moustapha DIAW, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Mamadou CISSOKHO, Technicien en maintenance industrielle, précédemment Président du Conseil d’Administration du Centre national de Qualification professionnelle, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat, poste vacant ;







Monsieur Ibrahima NDOUR, Inspecteur de l’Enseignement moyen secondaire, est nommé Président du Conseil d’Administration du Centre national de Qualification professionnelle, en remplacement de Monsieur Mamadou CISSOKHO, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Moussa Hamady SARR, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, matricule de solde n°624 963/B, est nommé Coordonnateur adjoint de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), en remplacement de Monsieur Ousmane Niébé DIOP, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Fary SEYE, Administrateur civil, matricule de solde n°510 493/F, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Malick SOW, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Ibrahima WONE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n°509 535/G, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est nommé Secrétaire général de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM), poste vacant ;







Monsieur Leroux DRAME, Administrateur civil, matricule de solde n°518 696/I, précédemment Secrétaire général de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), est nommé Secrétaire général de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), en remplacement de Monsieur Mady BATHILY, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Elimane BA, Administrateur civil, matricule de solde n°616 304/D, précédemment Préfet de Podor, est nommé Secrétaire général de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), en remplacement de Monsieur Leroux DRAME, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Ousmane Niébé DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n°514 648/B, précédemment Coordonnateur adjoint de l’Université virtuelle du Sénégal, est nommé Secrétaire général de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN), poste vacant ;







Monsieur Malick SOW, Administrateur civil, matricule de solde n°616 289/H, précédemment Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est nommé Secrétaire général de l’Université de Thiès, en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab KA, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Moustapha GUEYE, Juriste Expert, précédemment Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Thiès, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bambey, en remplacement de Monsieur Cheikh Abdou LO, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Cheikh SALL, Juriste, précédemment Chef des Services administratifs du COUD, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Thiès, en remplacement de Monsieur Moustapha GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Jean Philippe DIOUF, titulaire d’un Master en analyse économique et politique de développement, matricule de solde n°618 272/P, précédemment en service à la Direction de la Promotion du Développement territorial, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières (IAAF) au Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, poste vacant ;



