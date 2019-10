Les jeunes des régions du sud s'engagent pour une agriculture vecteur d'emplois décents.

Le ministre de l'Agriculture et de l’Équipement rural, Moussa Baldé, a présidé à Kolda, le forum des jeunes des régions du sud sur l'agriculture. Lors de ce forum, les jeunes ont compris qu'il faut une agriculture de qualité et vecteur de croissance pour booster le développement. C'est pourquoi ils ont choisi comme référence Moussa Baldé (maer) pour s'inspirer de lui afin de pratiquer une agriculture vecteur de développement et d'emplois décents. Les jeunes ont exposé au cours de ces deux jours de débats leur vision de l’entrepreneuriat, en terme d'innovation et de recherche de financement avant de faire une visite de champs à Saré Samba Tchika avec le maer et chez le jeune Ibel (ex immigré de retour) matérialisant du coup le concept "agriculture et jeunes pour le développement".