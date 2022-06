Les investis sur la liste de Benno : entre chamboulements et rajeunissement…

Les listes sont toutes pratiquement officialisées à quelques semaines du scrutin des législatives. Les partis et coalitions ont publié leurs investis tant à la proportionnelle qu’à la départementale.

Mais déjà à Benno, les absences sont notoires. La plupart des choisis au niveau des départements ne figureront pas à la prochaine assemblée nationale.

D’abord au niveau de Kanel, Daouda Dia questeur, revient à l'instar de 2017, comme tête de liste tandis que Néné Marième Kane est absente des listes de Benno.

Pour la région de Sédhiou, Mamadou Biaye, emporté par l’affaire de trafic des passeports diplomatiques ne fera pas sa réapparition dans la nouvelle législature, de même que Nadia Sané. Pour le département de Kolda, les deux députés, Sana Kandé et Coumba Baldé ne réapparaissent pas dans les nouvelles listes de Benno.

Pour le département de Ziguinchor, Macky Sall a opté pour du sang neuf en remplaçant Demba Keïta et Aramatoulaye Diatta. Au niveau de Dakar, Marie Thérèse Aïda Seck de l’Apr, Moussa Sané responsable Apr, à Grand-Yoff et Aminata Diaw de l’Afp, sont aussi zappés des listes de Benno pour la nouvelle législature qui s’annonce.

À Mbour, Sira Ndiaye et Yacine Ndao du parti socialiste et qui est deuxième sur la liste départementale après Oumar Youm sont reconduites. Le maire de Nguékhokh, Pape Songhé Diouf n’est pas reconduit. Pape Birame Touré, président de la commission affaires étrangères, dans le département de Fatick, tous les deux autres députés Bineta Mbaye Seck et Fada Diène de la 13e législature seront absents de la quatorzième. Ainsi, il y’aura, comme dans le département de Ziguinchor, du sang neuf à Fatick avec l’arrivée de Karim Sène, maire de Fimela qui est la tête de liste en remplacement de Pape Birame Touré.

Pour le département de Kaolack, on note les absences de Khoureychi Niass et Awa Guèye. À leur place, ce sera Pape Demba Bitèye de la Senelec et le maire de Ndiaffate, Aissatou Ndiaye.

Dans département de Thiès, il n’y a qu’Abdou Mbow, premier vice-président de l’assemblée nationale et Maïmouna Sène qui sont retenus sur la liste nationale. Par contre pour la liste départementale, il y a du sang neuf.





Les députés Awa Niang et Pape Sagna Mbaye dans le département de Pikine, sont reconduits. Samba Demba Ndiaye, Salamata Korerra et Dado Ly qui étaient dans la 13elégislature ne feront pas leur réapparition dans la prochaine.

Toutefois, l’apport des jeunes comme le coordonnateur national du mouvement des élèves et étudiants républicains, Ablaye Diagne, Mame Guèye Diop Cambérène, Maïmouna Sène, Ansou Sané de Bignona, Astou Ndiaye de Kaolack ou encore Rama Macky de Pikine, sont attendus...